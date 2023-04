... allo stadio Grande Torino, si concluse con la doppietta, firmata di sinistro e sfruttando l'assist di. Il Toro di Ventura finì ko (0 - 2), quinta vittoria di fila per ladi Pioli, in ...Sono 53 invece quelli in Serie A, a - 1 da. Il Sergente è tornato a segnare ieri dopo 69 ...il primo gol diretto su punizione in campionato da quando Sarri siede sulla panchina dellaSergej Milinkovic - Savic va a caccia di un traguardo in solitaria: vuole diventare il miglior goleador straniero della storia della. Ad oggi è a pari merito con Pandev econ quota 64 ...

L'ex Lazio Klose può tornare in panchina: trattativa in corso Calciomercato.com

L’opinionista sportivo è tornato a parlare della lotta per la Champions League Intervistato da TMW, Stefano Impallomeni, ha parlato dell’accessisima lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio.Arrivano buone notizie per l’ex bomber biancoceleste, vicino a sedersi su una nuova panchina Non è andata come voleva Miroslav Klose, la sua prima avventura da allenatore sulla panchina dell’Altach, d ...