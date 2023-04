L’erede dei Rockefeller attacca Meghan Markle e lancia un avvertimento ai Sussex

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un tempo rappresentavano la coppia più popolare d’America, ma attualmente il principe Harry estanno rapidamente diventando personaggi non graditi, almeno per quanto riguarda l’alta società di New York. A darne conferma sarebbe la rampolla dei, conosciuta per essere una delle più note “famiglie reali americane”. Kayla, infatti, hato unai duchi dipreannunciando quale potrebbe essere il loro futuro. La faida tra il principe Harry e il principe William, le discordie con re Carlo III e le rivelazioni contenute in Spare hanno definitivamente fatto crollare l’immagine della coppia nel Regno Unito., in particolare, gode di un indice di popolarità bassissimo. ...