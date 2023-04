L’egemonia culturale si è realizzata davvero Ed è gramsciana

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 aprile 2023) I concetti di “intellettuale collettivo” e di “egemonia” nascono nella mente di Antonio Gramsci essenzialmente come strumenti per la conquista del potere. ll pensatore sardo, nell’elaborare l’idea del partito come intellettuale collettivo destinato a dominare la società mediante la conquista della cultura, aveva in vista fini esclusivamente politici. Voleva insomma tracciare una via che, pur inserendosi nel filone classico del marxismo, se ne discostava in modo originale sottolineando il valore fondante del fattore. Non più concepito – alla stregua dei padri fondatori – quale mera sovrastruttura dipendente dalla sfera dell’economia. Ambizione di dominio, insomma, per facilitare e rendere più appetibile l’avvento al potere, che Marx considerava inevitabile, della classe incaricata di far sorgere l’uomo “nuovo”, e di porre così ...