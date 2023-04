Legale Salernitana | “Slittamento a domenica di gara col Napoli crea un precedente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildella, Francesco Fimmanò, ha parlato ai microfoni di ‘RadioCentrale’ dellodella sfida contro ilda sabato a. Ecco le sue parole: “Sono un giurista e secondo me con questa decisione si creerà un: chiunque ha un’esigenza particolare può rinviare la partita. Non è vero che per lanon cambia niente, mercoledì abbiamo una partita importante e la salvezza non ancora in tasca. Non farò polemica, è sterile e inutile. Ma siamo sicuri che sul piano dell’ordine pubblico loabbia una sua utilità? Io no. Indipendentemente dal fatto che la Lega non l’abbia fatto prima, rimandare per ordine pubblico mi sembra no-sense e parlo da un piano giuridico. ...