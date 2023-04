Lega Serie B | “La priorità va a salvaguardare la competizione sportiva”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Consiglio direttivo dellaB ha approvato “importanti progetti di pianificazione strategica e aziendale, attraverso una partnership di alto livello. Il Consiglio ha sottolineato la assolutadella salvaguardia della, il cui regolare svolgimento dev’essere preservato da ogni alterazione”. Nella giornata di mercoledì il procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, la Reggina a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari del propriole, Paolo Castaldi, per il mancato pagamento a diversi tesserati degli emolumenti di gennaio e febbraio nonché del permanere del mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle ...

E per l'ufficialità si attende un comunicato dellaA . Inizialmente programmato per sabato, il match è stato rinviato in modo da risultare decisivo . Domenica 30 aprile alle ore 12.30 a ...LadiA ha reso note le designazioni arbitrali della 29esima giornata di campionato. Il match point dello scudetto Napoli - Salernitana sarà diretta da Marcenaro, Inter - Lazio invece spetta a ...Laall'Ue: 'Scelta vergognosa' Oppure - per parlare di cosee anche gravi - mentre le multinazionali del digitale e dell'intelligenza artificiale stanno lavorando alla sostituzione dell'...

L'udienza davanti al Tfn è stata fissata per l'8 maggio prossimo. In considerazione del deferimento, il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso - "nel rispetto delle decisioni della Giustizia ...