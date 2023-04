Lega | in archiviazione caso Metropol riportati contatti e incontri di Salvini

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - C'è anche il nome di Matteo, ministro e leader della, mai indagato, nel decreto difirmato dal gip di Milano Stefania Donadeo nell'inchiesta che parte dall'incontro del 18 ottobre 2018 all'hoteldi Mosca tra "alcuni soggetti vicini al partito politico italianoperpremier e alcuni cittadini russi risultati a loro volta vicini ad esponenti del loro governo". Al centro dell'indagine della procura di Milano c'è una presunta compravendita di petrolio e l'incontro vede protagonista l'ex portavoce di, Gianluca Savoini accreditato come componente dello staff del leader del Carroccio, l'ex bancario Francesco Vannucci e l'avvocato Gianluca Meranda, per i quali oggi è arrivata ...

'L'del caso Metropol restituisce verità, giustizia e innocenza, specialmente dopo tante chiacchiere e ineleganti strumentalizzazioni nei confronti dellee di Matteo Salvini. Nella ...... nato dopo un tentativo ben orchestrato di aggressione mediatica internazionale, ladi Salvini ... non nasconde la sua soddisfazione dopo l'dell'inchiesta per corruzione ...

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – C’è anche il nome di Matteo Salvini, ministro e leader della Lega, mai indagato, nel decreto di archiviazione firmato dal gip di Milano Stefania Donadeo nell’inchiesta ..."Sin dall'inizio si sapeva che sarebbe andata così, un nulla di fatto, nato dopo un tentativo ben orchestrato di aggressione mediatica internazionale, la Lega di Salvini al 34% dava troppo fastidio".