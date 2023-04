...noto la stessacadetta, informando che è stata affrontata inoltre la vicenda disciplinare coinvolgente la Reggina, in relazione alla quale "il Consiglio ha sottolineato la assoluta...... bensì Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della, il partito che più di tutti si è speso ... Il numero uno dell'Inps, Pasquale Tridico, ha fissato quelle che dovrebbero essere ledi ...... FI,, Civici d'Italia). Via libera - con 115 sì, 29 no e 29 astenuti - anche alla risoluzione ... È una delleformulate dalla maggioranza al governo nella risoluzione alla Camera. Nel ...

Lega B: priorità a salvaguardia competizione sportiva La Sicilia