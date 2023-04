L’Effige della Madonna delle Grazie in processione al San Pio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 29 Aprile, alle ore 17.30,Sacraarriverà in peregrinatio presso l’AORN San Pio di Benevento. Un evento straordinario per i fedeli, per il personale medico e paramedico e per i pazienti. Un momento di grande emozione e devozione che non si ripeteva, nell’Ospedale sannita, dal 27 maggio 1999. La peregrinatio si snoderà lungo i viali dell’Azienda Ospedaliera con preghiere e canti e sarà guidata da Fra Angelo Carfora cappellano dell’AORN San Pio, dai Frati Minori del Sannio – Irpinia e dai sacerdoti diocesani. I padiglionistruttura ospedaliera, in onore, saranno allestiti con drappeggi celesti. “E’ un evento che allieta e dona speranza agli ...