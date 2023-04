(Di giovedì 27 aprile 2023)2023 arriva dopo AUS23, un'Australia da dimenticare per Charles, fuori al primo giro, curva 3, in battaglia per la posizione con Stroll. AUS23 è anche il titolo della composizione per ...

" Sapevo che avrebbe fatto un po' di rumore, perché un pilota di F1 che esce con una canzone non è poi così comune ", ammetteal giovedì di Baku. "Non volevo fare un grande marketing, ma solo ...Dall'incredibile ottimismo di Charles, alpessimismo di Carlos. Sembra quasi una Ferrari a due facce, ma in realtà pur sfruttando due strade diversee Sainz raggiungono lo stesso ...è ottimista per il futuro, una fiducia che nasce dalla conoscenza degli aspetti da ... Sainz èsulle attuali possibilità, ma ha tenuto a sottolineare come l'inizio di stagione non sia ...

Leclerc realista a Baku e con la fiducia totale in Vasseur Autosprint.it

Charles è reduce dalla pubblicazione della prima composizione su Spotify, un divertimento che non ha distolto l'attenzione dal lavoro al simulatore sui miglioramenti da apportare alla SF-23 ...