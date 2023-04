Lecce-Udinese | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di giovedì 27 aprile 2023) Match salvezza per ilche affronta l'al Via del Mare venerdì alle 18,30. I salentini sono in piena crisi, non vincono da nove giornate in cui hanno conquistato un solo punto pareggiando con la Samp. Baroni è così scivolato in classifica a sole due lunghezze dal terzultimo posto e...

Le designazioniVenerdì 28/04 h. 18.30 MARCHETTI COLAROSSI " MONDIN IV: GARIGLIO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO SPEZIA " MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45 RAPUANO LO ...Due ko nelle ultime due partite. Totale 12 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitteL'domani sera sarà impegnato nella sfida al Via del Mare contro il, Sottil avrà qualche defezione ma punta a non cambiare modulo L'domani sera sarà impegnato nella sfida al Via del Mare contro il, Sottil avrà qualche defezione ma punta a non ...

Notizie Udinese – Success ci sarà a Lecce / Le ultime sulle sue condizioni Mondo Udinese

Per la 32esima giornata (13esima del girone di ritorno), dopo poco più di tre anni, il Lecce ritorna ad ospitare al Via del Mare l'Udinese, in ...