Leao | lo Sporting vuole 45 mln e prepara il ricorso al TAS

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non si arresta il braccio di ferro che vede coinvolti loLisbona, il calciatore del Milan Rafaele il Lille. Secondo quanto riportato dalla testata portoghese Record, il contenzioso potrebbe durare ancora a lungo, dal momento in cui il club portoghese starebbe continuando a dare battaglia per un risarcimento che reclama già dal L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

1 In casa Milan tiene sempre banco il futuro di Rafael. Nonostante le complicazioni relativa alla multa da pagare alloLisbona, Paolo Maldini è convinto che il portoghese rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024.Cosa succede ora Il tema del debito con loè più che mai sulle spalle del Lille, ma la vicenda come detto continua a incidere sul futuro di, tra la trattativa per il rinnovo del ...Il rinnovo di Rafaelcon il Milan trova un altro scoglio da dover superare. Come noto il contenzioso traLisbona e Lille per l'addio a zero del portoghese ai biancoverdi nel 2018 sta ponendo un grande freno ...

Milan, la multa Leao è un caso infinito: la decisione della Fifa e il nuovo ricorso dello Sporting, ecco cosa succede Calciomercato.com

Continua a crescere la fiducia dei rossoneri per quanto riguarda il prolungamento del contratto del portoghese. Rafael Leao è stato a Casa Milan in compagnia del padre non per parlare del rinnovo ma p ...Milan, Leao: lo Sporting Lisbona non si ferma! Ecco cosa chiede. Chiesti 45 milioni, ma interviene la FIFA abbassando la cifra Il caso del rossonero Rafael Leao continua ad essere problematico. Lo Spo ...