(Di giovedì 27 aprile 2023) “Le. Ildi un”, il racconto del rapporto tra l’uomo e la spiritualità nel libro diCasa Editrice: BastogiLibriCollana: Percorsi NarrativiGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 240Prezzo: 16,00 € è un racconto diviso in tre parti principali. Le tre storie sembrano non legarsi nell’immediato, ma andando avanti con la lettura avranno tutte un filo conduttore e una base che le farà collegare ed intrecciare. Il romanzo rappresenta la più profonda e intima ricerca di Dio e l’aspirazione ad unche sia puro, genuino e coinvolgente. Ad unire questi due elementi, che hanno caratterizzato la vita dell’autore fin dalla tenera età, è l’approdo definitivo ad una fede vera e forte, capace di cancellare le paure e rasserenare ...

... che si svolgerà per la quarta volta achiuse grazie alla reiterazione delle norme anti - ...principali - spiegano gli analisti - per ogni euro investito in combustibili fossili meno di...Dai crossover di segmento C fino ai grossi SUV o ammiraglie di segmento E solcando ledel ... funzionale e pensato per massimizzare lo spazio a bordo ospitando fino benpasseggeri. ......gare senza appello. Complicate, delicate: quella dei nerazzurri non è missione semplice, la squadra di Inzaghi ha quattro big match. Il primo è alle: il 30 aprile, a San Siro, arriva la ...

"Le sette porte. Il sogno di un amore" di Giovanni Boschetti Punto! Il web magazine

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Annuncio vendita Renault Clio TCe 90 CV 5 porte Zen usata del 2021 a Asti nella sezione Auto usate di Automoto.it ...