Le regioni dove l' assicurazione auto costa di più e perché ci sono questi aumenti

Leggi su europa.today

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non cibuone notizie per glimobilisti italiani. Il rincaro dell'Rciniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare: come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, infatti, in appena 12 mesi il premio medio pagato in Italia per assicurare un veicolo a quattro ruote è...