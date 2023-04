‘Le persiane verdi’ | di Georges Simenon

... l'iconostasi riccamente decorata e il lampadario in ottone di una chiesa moldava dietrodi un'ex macelleria;spaziose sale di preghiera delle congregazioni pentecostali e la loro ......hanno progettato per salvaguardare il piccolo comprensorio tardo medioevale ed armonizzarlo con... Sta di fatto che il 'Paese alto', nel tempo è diventato un insieme di 'chiuse', affatto ......veneziane,tende da sole esterne a bracci pieghevoli o rotanti, quelle a rullo, verticali, gli ombreggianti per lucernari o finestre da tetto echiusure oscuranti come, e ancora ...

Michelangelo Pistoletto: «Con l’arte possiamo raggiungere il Terzo Paradiso, dove mondo naturale e... Corriere della Sera