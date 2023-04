Le patologie incurabili della mobilità romana

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, oltre al problema dei rifiuti, ha un innegabile punto debole: il settore del trasporto pubblico. Le lineemetropolitana sono solamente tre, coprono una percentuale insufficiente del territorio comunale e il sovraffollamento nelle ore di punta (unito alle carenze strutturali di molti vagoni) è palpabile. Le linee di superficie soffrono le ricadute di un parco vetture vetusto, soggetto a frequenti rotture e condizionato da ritardo strutturali dovuti al traffico che strozza le arterieCapitale. L’automobile, come certificato da uno studio del 2021 di Datamobility, resta il mezzo privilegiato: circa il cinquanta per cento degli spostamenti nella città metropolitana avviene su quattro ruote. In più, nel 2020, il cinquantaquattro per cento dei cittadini ha usato la propria auto per tragitti inferiori ai sei chilometri e il cinquantotto per ...