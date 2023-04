Le pagelle di Inter-Juve | i migliori e i peggiori della partita

(Di giovedì 27 aprile 2023) L'strappa il biglietto per la finale di Roma con una prestazione solida: Inzaghi si prende un'altra rivincita, Max getta via un tempo

...45 Juventus 4 Fine 2 Torino Domenica 5 Marzo 2023 - 20:45 Roma 1 Fine 0 Juventus Domenica 12 Marzo 2023 - 20:45 Juventus 4 Fine 2 Sampdoria Domenica 19 Marzo 2023 - 20:450 Fine 1 Juventus ...... sui social, i tifosi dell'punzecchiano a più riprese il loro capitano, Lautaro Martinez . Il Toro, come sottolineato anche dalle nostregioca una gara tutto sommato positiva, ...Chiesa 5: prima punta non si vede e non si sente, disinnescato più dalla Juve che dall'. All. Allegri 5 : prova a cambiare e ricambiare la Juve, alla ricerca di soluzioni che non ci sono. Perché ...

Inter-Juve, le pagelle: Mkhitaryan è ovunque, 7. Locatelli schiacciato: 4,5 La Gazzetta dello Sport

"Siamo in finale, Inter finalmente ben messa in campo, partita perfetta, c'è da fare i complimenti a tutti anche a Inzaghi. Il tecnico sta rimodulando il suo futuro in questo ...L'Inter tira un sospiro di sollievo dopo le sostituzioni di Barella e Calhanoglu, usciti dal campo doloranti. Intervenuto in conferenza stampa al termine ...