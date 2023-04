Le donne voteranno per la prima volta nell’assemblea dei vescovi

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Papa Francesco ha deciso di dare alleil diritto di voto in occasione della prossima riunione dei, un cambiamento mai attuato, che sottolinea la speranza di dare allemaggiori responsabilità decisionali. Nella giornata di mercoledì 26 aprile il Vaticano ha pubblicato le modifiche approvate relative alle norme che regolano il Sinodo dei, un’assemblea che riunisce idel mondo per incontri periodici. Al termine degli incontri, ivotano su proposte specifiche e le sottopongono al Papa, che redige un documento tenendo conto delle loro opinioni. Pope Francis Allows Women to Vote in Bishops' Assembly for First Time - The Wall Street Journal https://t.co/ivjSXfsQKi— ICM Analysis (@FXTrendExpert) April 27, 2023 Finora, ...