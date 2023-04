Le auto elettriche che esplodono

Leggi su butac

(Di giovedì 27 aprile 2023) Recentemente sono state pubblicate, a distanza di pochi giorni, due notizie false che mostrerebbero come lesiano facilmente soggette alla detonazione. La prima notizia falsa è stata pubblicata il 30 marzo 2023 su Twitter da parte dell’utente royroy6953:elettrica esplode durante la ricarica della batteria Inquietante pic.twitter.com/yDgm0PA0ot — . (@RoyRoy6953) March 30, 2023 Ci mostra il video di un’– che a detta dell’re sarebbe appunto elettrica – che esplode mentre, spenta, si trova in una stazione di rifornimento a ricaricare la batteria. Il filmato è reale, ma non ritrae l’esplosione di un’elettrica, bensì l’esplosione di un’a metano durante il rifornimento in una stazione di servizio nella città di Samarqand, in ...