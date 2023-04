Lazza continua a spaccare con Zonda | banger nudo e crudo che lo riporta alle origini

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 aprile 2023)corre veloce. Dopo Cenere a Sanremo, il suo nuovo singolo corre veloce, letteralmente. Si chiamae da qualche settimana è in cimaclassifiche, con la sua ventata di rap e il suo piglio hardcore e adrenalina: uncheconcepisce idealmente a bordo della supercar firmata Pagani. E che sembra essere un vero e proprio back to the roots:tornando al suo mondo di barre sfrontate e disinibite, di beat ad altissima velocità prodotti dal producer londinese pioniere della drill britannica 808 Melo e da NKO, dopo la collaborazione in Blue Cheese. No pain, no gain (no pain, no gain) Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei Scavarti la tomba, tomba Mamma sono in onda, onda Di te neanche l'ombra, ...