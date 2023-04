Lazio | urge un attaccante | forte interesse verso Santiago Gimenez

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non è più solo un'esigenza. Acquistare undi spessore è diventata una priorità per lail prossimo mercato. I ripetuti stop di Immobile in questa stagione hanno penalizzato le ...

E nell'avvio della trattativa da parte del club madrileno sarebbe spuntata la forte concorrenza della. Un'operazione che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Gimenez, arrivato in Europa nella ...... è di nuovo tempo di Serie A, ripartita ieri con le vittorie die Cremonese su Spezia ed ... Juventus e Fiorentina ) e un pareggio ( Salernitana ), con conseguente discesa al quinto posto:...Dicono le statistiche che era dal 2003 - 04 che la Signora non perdeva in trasferta controe ... In bianconero invece qualcosa si è inceppato ecapire il perché, dal momento che aprile sarà ...

Lazio, urge un attaccante per la prossima stagione: forte interesse verso Santiago Gimenez La Gazzetta dello Sport

Il 22enne argentino naturalizzato messicano è vincolato al Feyenoord fino al 2026, per averlo servono 20 milioni: oltre al club laziale c’è anche l’Atletico Madrid ...In casa Lazio si sarebbero riavvicinati Tare e il patron Lotito con il ds che ora potrebbe restare ancora nella dirigenza biancoceleste ...