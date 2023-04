Lazio | Nzola si candida come vice Immobile | la situazione

Alle piste per Pinamonti del Sassuolo,dello Spezia e Sallai del Friburgo si sarebbe aggiunta ...della trattativa da parte del club madrileno sarebbe spuntata la forte concorrenza della. Un'..., la priorità è Pinamonti ma occhio a- Come avevamo già raccontato , Maurizio Sarri sta iniziando a progettare ladel futuro e per il ruolo di centravanti gradirebbe un profilo che,...Serve però un altro centravanti in una stagione che potrebbe vedere lasul palcoscenico della ...facendo largo una strada alternativa che porta al centravanti angolano dello Spezia M'Bala

Lazio, caccia a nuovi gol. Adesso c’è Nzola in pole come vice Immobile La Gazzetta dello Sport

Il 22enne argentino naturalizzato messicano è vincolato al Feyenoord fino al 2026, per averlo servono 20 milioni: oltre al club laziale c’è anche l’Atletico Madrid ...La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile in vista della prossima stagione: il club biancoceleste ha puntato Nzola dello Spezia ...