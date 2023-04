Lazio | Berardi obiettivo da Champions | lavori in corso per uno scambio

Claudio Lotito vuole fare sul serio per Domenico, l'attaccante del Sassuolo è valutato 40 milioni circa Claudio Lotito vuole fare sul serio per Domenico, l'attaccante del Sassuolo è valutato 40 milioni circa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron biancocelesti sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni più il ...Il duo Lotito - Sarri pianifica la futura rosa della. Sono in corso i rinnovi del tridente d'attacco: Sarri ha espresso il desiderio d un vice - Immobile e un'ala; il sogno è il 29ennedel Sassuolo. Nella scorsa sessione di mercato il ...... lasarebbe disposta ad investire 20 milioni per. Un grosso aiuto per laverrebbe rappresentato dall'ingresso in champions League, ma Lotito non vorrebbero superare il budget ...

Calciomercato Lazio, CorSport: “Una contropartita per Berardi” Solo la Lazio

La viola sfiderà la Cremonese. Caos sullo slittamento del match tra Napoli e la Salernitana. Lotito punta forte su Berardi. Poker del City all'Arsenal ...La Lazio vuole regalarsi un colpo da Champions. A sette giornate dalla fine del campionato i biancocelesti sono secondi a +5 dal quinto posto, l'ultima sconfitta contro il Torino non ha spostato di mo ...