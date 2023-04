“Laura è morta | è stato tutto inutile” Lutto atroce nello sport | la campionessa aveva soltanto 18 anni

La 18enne ènella sua città natale, Liegi. La famiglia ha comunicato che terrà una cerimonia privata e un tributo prima della sepoltura della sua urna, sabato 29 aprile.Anni dopo, a soli 10 mesi èSarah , seguita nel 1999, dalla quarta e ultima figlia,. Decessi in culla che il giudice aveva classificato come omicidi. "La morte di un bambino è una ....... Muore anch'ella, ad appena 18 mesi, e i medici si limitano a parlare di 'cause incerte'. Il caso esplode quando in un diario della donna il marito legge alcune frasi sospette. 'Sarah è...

Laura Delava morta a 18 anni: la campionessa di powerlifting aveva scoperto una grave infezione leggo.it

Laura Delava, una campionessa belga di powerlifting, è morta meno di un giorno dopo essersi ammalata di una grave infezione. Un amico ha dato la notizia sui social: ...La giovanissima atleta belga è stata uccisa da una infezione in sole 24 ore. In pochi mesi aveva infranto ben quattro record nazionali ...