Latina Elezioni amministrative | scende in campo la “Rete degli Studenti” con una lista di proposte

... Celam per l'America, Usccb con Cccb per il Nordamerica, Secam per l'Africa, Fabc per l'Asia,... Tutte ledevono essere ratificate dal Papa. E - come avveniva anche in passato - finch non ......diffusi anche su altri gruppi di disinformazione in lingua spagnola dedicati all'America, ... l'allora presidente di estrema destra del Brasile , che ha trascorso i mesi precedenti alle...... ha dichiarato ai giornalisti il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer, ribadendo che ci vorranno passi concreti verso leper revocarle. 'Si tratta di fare passi reali, ...

Elezioni amministrative a Latina, Federlazio incontra i candidati sindaco Celentano e Coletta LatinaToday

Bogotá, (Colombia).- La Conferenza internazionale sul processo politico in Venezuela si è conclusa questo martedì a Bogotá con una dichiarazione in cui i paesi partecipanti concordano sulla necessità ...Il momento di confronto per Matilde Celentano e Damiano Coletta è stata l’occasione per parlare con il prefetto della città e anche delle imminenti elezioni amministrative ...