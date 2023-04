Laterano da riconsacrare Appello a Odifreddi che spiega la tecnica di Bergoglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) E' già tutto passato in cavalleria, ci avete fatto caso? La CATTEDRALE DI ROMA, San Giovanni inè DAdopo una messa anglicana abusivamente celebrata sul suo altare, ma già non ne parla più nessuno. Il 18 aprile scorso, una deputazione di un vescovo più 50 preti anglicani, che per i cattolici sono ERETICI E SCISMATICI e non sono validamente ordinati, è venuta a Roma e ha celebrato messa nella sede n.2 dopo San Pietro. Forse non vi stupirà apprendere, come ha ricostruito Renovatio QUI che il vescovo anglicano Johnathan Baker di Fulham, sposato due volte, il quale si è seduto sulla cattedra di San Pietro, è stato per vent'anni MASSONE (guarda caso) e Vice Gran Cappellano nella Gran Loggia Unita d'Inghilterra, la più grande loggia dei Paesi del Commonwealth che fa risalire le sue origini alla prima loggia della Storia, quella ...