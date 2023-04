L’ammortamento di Ronaldo non tiene conto dell’età | quello di Osimhen sì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Pubblichiamo di seguito un brano estratto dal libro “A scuola da De Laurentiis. L’efficienza di un modello innovativo” (edito da Ultra Sport – 210 pagine – 16 euro – prefazione di Roberto Beccantini e postfazione di Angelo Mincuzzi) scritto da Vincenzo Imperatore, giornalista, scrittore, blogger de ilfattoquotidiano.it ———————————————— Spesso i sistemi di valutazione delle rose delle squadre di calcio elaborati da alcuni siti specializzati confondono il pubblico dei tifosi non esperti di finanza, e soprattutto offrono argomenti di critica che vengono poi utilizzati, per incompetenza o in modo strumentale, dai vari GianniBrerafuCarlo che popolano il villaggio dei «New York Times» locali. È una narrazione che si basa sull’assunto che il valore delle rose delle squadre di calcio rappresenti un parametro per immaginare, almeno prima dell’inizio del campionato, una griglia di potenzialità ...