è la prima supercar ibrida della Casa di Sant'Agata Bolognese . La hypercar che apre il futuro verso la prossima decade elettrificata. Il V12 che con il propulsore elettrico eroga ...Il Toro di Sant'Agata Bolognese entra ufficialmente nel mondo dell'elettrificazione con, l a nuova supercar ibrida HPEV , High Performance Electric Vehicle che unisce il V12 a tre motori elettrifico per dare vita ad una vettura che offre una potenza complessiva di 1.... numeri o altri elementi che si possono riporre anche nell'abitacolo.' La livrea diUn lavoro di personalizzazione che rende dunque unica ogni supercar di. Anche in ...

Lamborghini Revuelto: la sfida Lamborghini

Lamborghini Revuelto, come è nata la V12 ibrida da 1.015 cv. La genesi raccontata dal CTO Rouven Mohr e dall’Head of Design Mitja Borkert.Potenza e stile. Lamborghini prova a coniugarle nella nuova Revuelto. Un lavoro raffinatissimo quello dei tecnici di Sant’Agata Bolognese. Fondamentale la realizzazione della monoscocca in carbonio ch ...