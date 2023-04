L’Agcom ufficializza | «Derby di Champions deve essere in chiaro»

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ancheha ufficialmente confermato che ildi ritorno valido per le semifinale diLeague tra inter e Milan dovràtrasmesso gratuitamente in. Lo ha reso noto la stessa Agcom, con una nota. “Le prossime semifinali della UEFALeague sono in programma a partire dal 9 maggio; come noto, una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.