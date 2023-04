L' AgCom ordina | la semifinale di Champions League Milan-Inter in chiaro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lad'andata dellatra, in programma il 10 maggio alle ore 21, sarà visibile ine gratuitamente. L'n ha notificato per iscritto acd Amazon la richiesta di aprire una gara per cedere i diritti a un operatore incosì da soddisfare quanto prescritto dall’articolo 33 del testo unico dei servizi di media audiovisi. Si tratta di una norma che prevede come alcuni eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza sociale, debbano essere messi a disposizione dell’utenza ine gratuitamente superando qualsiasi forma di esclusiva pay. Nell’elenco ci sono anche semifinali e finale diqualora vi siano coinvolte squadre ...

Sarà trasmessa in chiaro la semifinale di Champions League del prossimo 10 maggio tra Milan e Inter. Lo precisa l', in una nota, in cui spiega che "sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, con delibera n. 131/12/...Questo perché la nuova legge prevede una procedura di blocco dei siti illegali praticamente identica a quella oggetto della sentenza di Milano: l'il blocco di un sito, che viene inibito ...Inoltre, diversamente rispetto a quanto fatto in passato in altri provvedimenti, si prescrive cheanche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente ...

AgCom ordina: Milan-Inter va trasmessa in chiaro, Prime Video si ... gazzettadimilano.it

Sarà trasmessa in chiaro la semifinale di Champions League del prossimo 10 maggio tra Milan e Inter. Lo precisa l’Agcom, in una nota, in cui spiega che ...CASALSERUGO (PADOVA) - Il gruppo Facebook di Casalserugo conta poco più di duemila partecipanti, quasi la metà dei residenti nel paese padovano. Un potenziale bacino rilevante di ...