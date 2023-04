L' addio di Nate Silver Storia di un modo di raccontare la politica

(Di giovedì 27 aprile 2023) I lettori all’inizio lo conoscevano solo come “poblano”. Analista di dati sul baseball durante il giorno, lo scrittore misterioso ha iniziato a immergersi nellain un post del blog Daily K... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Difatti, anche il nostro modo di reagire agli stimoli provenienti dall'esterno è radicalmente mutato: da una parte ci sono le nuove generazioni ,in un mondo perennemente in accelerazione, che ...Chi sceglie questo modo di diresembra non si renda conto del danno che può provocare all'... Le relazionisui social, favorendo un distacco fisico, consentono di esprimere emozioni e ...Quante belle conoscenze, quanti bei momenti, quante meravigliose esperienze, quanti sorrisi sono stati scambiati, quante parole e quante belle amicizie sonodel nostro locale. Ma ormai in una ...

Addio a Rita Cordani, mamma dell'ad di Sesaab Enrico Franzini L'Eco di Bergamo

Ha messo in bici migliaia di persone e per lunghi decenni il suo negozio di Villa d’Almé è stato un punto di riferimento per i ciclisti bergamaschi e non solo. Se n’è andato Giacomo Maffioletti, mecca ...«Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere» ha detto sui social la calciatrice della Roma Femminile ...