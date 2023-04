L' addio di Borghi spiazza il Pd | Renzi esulta | Iv è viva | altri arriveranno

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Ci danno sempre per morti ma Italiaè piùche mai". Matteonon nasconde la soddisfazione per il 'colpo' battuto con l'ingresso di Enricoche lascia il Pd per aderire a Italia. Una botta per i dem,ti dalla decisione di, appresa dallo stesso capogruppo Francesco Boccia leggendo la rassegna stampa. Dem che perdono un senatore e lo perdono in polemica con la linea "massimalista" (copyright) di Elly Schlein che starebbe portando il Pd a una "mutazione genetica". E non c'è solo questo. L'ex-collega è anche membro del Copasir e il Pd si ritrova così senza un rappresentante nell'organismo, tolto il presidente Lorenzo Guerini. Mentre Iv, che conta già Ettore Rosato, raddoppia. "Ora ...

L'europarlamentare Caterina Chinnici starebbe per lasciare il Partito democratico per approdare in Forza Italia. Sarebbe il secondoin poche ore, dopo la fuoriuscita del senatore Enricoannunciata a Repubblica . Chinnici, ex magistrata, è stata eletta in Europa nel 2014 ed è alla sua seconda legislatura. L'anno scorso ...Dopoparte la grande fuga dal Pd: il big dem pronto all'La diretta interessata contattata al telefono dall'Andkronos, non ha risposto. Ma dai suoi colleghi arrivano conferme sui rumors. ...L'uscita del senatore Enricodal Pd , direzione Italia viva, anticipata ieri dall'interessato su Repubblica , agita le acque sia nel Terzo Polo che al Nazareno di Elly Schlein , che da prima ...

**Iv: addio Borghi spiazza Pd, Renzi esulta 'altri arriveranno'** Il Tirreno

Questo ”tema politico c’è, esiste ed è un macigno per il Pd”. Da Schlein, a sera, nessuna parola sull’addio di Borghi. Della segreteria dem ne parla Marco Furfaro a Sky: “Prima delle primarie del 26 ...(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 'Chi sarà il prossimo Non lo so. Ci sarà un prossimo Sì. Ma io faccio politica, non lo dico per noi. Il ...