L' addio di Borghi spiazza il Pd | Renzi esulta | Iv è viva | altri arriveranno

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Ci danno sempre per morti ma Italiaè piùche mai". Matteonon nasconde la soddisfazione per il 'colpo' battuto con l'ingresso di Enricoche lascia il Pd per aderire a Italia ...

Da Schlein, a sera, nessuna parola sull'di. Della segreteria dem ne parla Marco Furfaro a Sky: "Prima delle primarie del 26 febbraio, il Pd era ai minimi storici, alcuni commentatori ...Il malumore nel Pd e la tentazione di seguireIntanto, nel Pd ci si interroga sul segnale che l'dipuò rappresentare. In molti, nel partito, hanno segnalato un certo malessere dei ...Senatore Marco Meloni, per il Pd non è un brutto segnale l'di un riformista come Enrico"Mi sembra un gesto isolato, frutto di una decisione grave e immotivata.descrive il Pd come la caricatura che di noi fa la peggiore propaganda di ...

**Iv: addio Borghi spiazza Pd, Renzi esulta 'altri arriveranno'** Il Dubbio

A sorpresa il senatore dem saluta il partito ed entra ufficialmente in Italia Viva di Renzi. Pronta a uscire con le stesse motivazioni anche l’europarlamentare siciliana: andrà in Forza Italia.«Chi sarà il prossimo Non lo so. Ci sarà un prossimo Sì». Matteo Renzi incassa entusiasta il “trasloco” di Enrico Borghi dal Partito Democratico a Italia Viva e affonda il colpo sul suo ex partito.