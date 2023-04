L' addio di Borghi al Pd Renzi ha più parlamentari di Calenda

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - Il gruppo unico non si farà. Per ora. Nel giorno in cui Enricodiceal Pd per approdare in Italia Viva, Matteoprecisa che il gruppo autonomo di Italia Viva al Senato non verrà costituito. Si continua a lavorare per aggregare i riformisti. L'arrivo diha, tuttavia, un significato politico importante. Non tanto e non solo per i dem che perdono un esponente di spicco, quanto per Carloche si vede superare numericamente in parlamento da Italia Viva. Ed altri ne arriveranno nel partito, assicura. "Una pistola carica messa sul tavolo del Terzo Polo", la definisce un esponente del Partito Democratico. "Non abbiamo rotto sulla federazione, non abbiamo rotto sul partito unico, non rompiamo sui gruppi. Noi abbiamo voglia di collaborare con tutti ...

In un post su Facebook, il leader di Italia Viva ha calcato la mano sul momento particolare dei democratici, dopo l'die Chinnici. "Elly Schlein viene attaccata per l'intervista a Vogue. ...Più che unè un esodo. Prima Giuseppe Fioroni , ex ministro dell'istruzione nel governo Prodi, poi Andrea Marcucc i, ex capogruppo dem al Senato, infine Enrico, senatore dem ora passato nel gruppo ...Per questo l'die, ancora di più le argomentazioni che hanno accompagnato l'uscita, hanno spiazzato la segretaria. "Ho posto temi politici come l'esigenza di fare sintesi fra culture e ...

Addio di Borghi al Pd: dalle liste elettorali alle delusioni per il ... Open

Ad agitare le notti della nuova segretaria del Pd non è tanto il look da assumere il giorno dopo, anche se per curare l’immagine Elly Schlein si è affidata ad una professionista degli abbinamenti crom ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...