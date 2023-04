La svolta di Papa Francesco | al prossimo Sinodo permetterà il voto anche alle donne finalmente

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildei vescovi apre ai laici e quindi. La prossima Assemblea generale, prevista in ottobre in Vaticano, vedrà la partecipazione come membri votanti di almeno il 21% di religiosi e consacrate, laici e laiche di cui la metà dovranno essere. Sarà, che ha voluto questa, a scegliere i nomi da un elenco di 140 persone individuate dconferenze episcopali di tutto il mondo.: alilL’annuncio è stato dato dalla Segreteria generale delcomunicato ...

Papa Francesco e la svolta rosa al Sinodo: "Anche le donne ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Papa Francesco porta un cambiamento epocale in Vaticano. Anche i laici, donne comprese, potranno partecipare alla riunione dei vescovi. Ci saranno 70 nuovi membri al Sinodo di ottobre ...CITTÀ DEL VATICANO Largo alle donne al Sinodo dei Vescovi (per la precisione 40). C'è chi ha salutato la novità come una rivoluzione, chi l'ha descritta come ...