La società di scooter sharing Acciona lascia l’Italia | «Buche | furti e costi assicurativi troppo alti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 aprile 2023) Addio motorini rossi a Milano e Roma.chiude il mercato Italia il 30 aprile e licenzia i suoi 39 dipendenti. Troppe, ma soprattutto troppi danneggiamenti ecome non le è accaduto in nessun altro paese. Idi assicurazione necessari non rendevano possibile il business., multinazionale delle costruzioni e dei trasporti con sede principale in Spagna, aveva un migliaio dielettrici in affitto a Milano e Roma. Ne ha altre migliaia in 60 paesi del mondo, ma da nessuna parte ha avuto i problemi trovati in Italia. E così, in un comunicato inviato ai clienti italiani, l’azienda ha annunciato che cesserà la propria attività di motoin Italia e ha invitato i clienti a richiedere eventuali rimborsi per gli abbonati al servizio, che ...