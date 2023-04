La sirenetta | i fan bocciano il look di Flounder | Sembra Steve Buscemi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ancora polemiche per il remake live-action targato Disney, stavolta per ildi. Dopo i mesi di polemiche sul colore della pelle di Halle Bailey, i fan de Lahanno spostato la loro attenzione suldi, il simpatico compagno d'avventure della protagonista che ad alcuni ha ricordato il volto di...! La nuova versione del pesce animato giallo e blu appare per lo più argentata con strisce blu scuro e solo un po' di giallo lungo le scaglie. Jacob Tremblay, star di Room, presterà la voce al personaggio, ma è il fisico più snello del nuovoa far discutere Twitter. Secondo alcuni utenti la Disney ha "fatto un …