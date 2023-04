La ricerca clinica | senza di loro | non si può fare

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nei test per mettere a punto nuovi farmaci, le aziende non hanno più l’obbligo di utilizzare animali. Significa che questo tipo di sperimentazione è ormai inutile? Sarebbe bello, purtroppo non è così (tranne alcune eccezioni). Esistono metodi alternativi, ma la strada verso l’abbandono dei topolini è ancora lunga. Quando viene la febbre e ci imbottiamo di paracetamolo. Quando scopriamo di avere il colesterolo alto e il medico ci prescrive le statine. Quando ci viene un’infezione e prendiamo gli antibiotici. Quando nel corso di una pandemia ci facciamo vaccinare. Quando abbiamo bisogno di un trapianto, o dobbiamo affrontare una chemioterapia. Ecco, in tutti questi casi, da banali malanni a condizioni estreme, a curarci e spesso a salvarci la vita sono terapie e medicinali che, prima di essere immessi sul mercato, sono stati testati sugli animali. In passato (quando non c’erano normative ...