La Promesa trama puntata spagnola 84 del 27 Aprile 2023

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nonostante le loro divergenze, i duchi di Los Infantes e i marchesi di Luján raggiungono un accordo per il matrimonio, i cui preparativi iniziano finalmente. Cruz strofina Catalina dicendo che la spilla non avrà conseguenze. Anche se li ha quando Alonso gli chiede una terribile L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Laruota attorno a Jana (Ana Garcés) che si fa assumere come cameriera al Palazzo Laperchè vuole scoprire tutta la verità sull'omicidio di sua madre e su suo fratello. Accadrà però ...Laruota attorno a Jana (Ana Garcés) che si fa assumere come cameriera al Palazzo Laperchè vuole scoprire tutta la verità sull'omicidio di sua madre e su suo fratello. Accadrà però ...

La Promessa, quando inizia, trama e anticipazioni: la nuova soap spagnola su Canale 5 Canale Dieci

Guardate il nuovo trailer ufficiale di The Flash, prossimo cinecomix dei DC Studios diretto da Andy Muschietti in arrivo a giugno.Come promesso nella giornata di ieri, Netflix ha pubblicato questo pomeriggio il teaser trailer ufficiale della terza stagione della serie TV di The Witcher.