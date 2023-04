La Promesa trama puntata spagnola 83 del 26 Aprile 2023

Leggi su mediaturkey

(Di giovedì 27 aprile 2023) Alonso dice a Cruz che non licenzieranno i cuochi, hanno ampiamente dimostrato la loro lealtà durante il crudo episodio con padre Camilo. La marchesa si oppone, ma la decisione di Alonso è ferma. Cruz finisce per confessare a Curro che Lorenzo non è suo padre, L'articolo proviene da MEDIATURKEY.