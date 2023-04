La prima scossa nel Pd schleiniano e l’inaspettato spiraglio nel Terzo Polo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Cosa succede nel Pd? Succedono varie cose, di diverso segno, non tutte facilmente decifrabili. Succede che il partito cresce nei sondaggi, ormai sopra il 20 per cento, si rafforza l’immagine della nuova leader – immagine non solo come “immagine” ma come fatto politico cioè come espressione di una radicalità che incrocia una domanda reale – e succede anche che qualcuno non mandi giù esattamente questo radicalismo. I cattolici, si è detto. Ma non solo. I cosiddetti riformisti un po’ mordono il freno, anche perché non c’è nessuno che si prenda la briga di organizzarli in una vera componente di minoranza. Il problema è che per adesso tra sovranismo e populismo – così Matteo Renzi identifica Giorgia Meloni ed Elly Schlein – c’è poco o nulla. Soprattutto a causa della tarantella dei giorni scorsi tra Azione e Italia viva, a cui sono seguiti il fastidio di Emma ...