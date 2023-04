(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - Unaogni giorno, un 'pisolino energetico' di meno di mezz'ora, diminuisce il rischio di obesità e alterazioni metaboliche. È quanto emerge da uno studio dei ricercatori del Brigham and Women's Hospital, membro fondatore del sistema sanitario Mass General Brigham, condotto su più di 3.000 adulti di una popolazione mediterranea. I ricercatori hanno esaminato la relazione tra la 'siesta' e la sua durata con l'obesità e la sindrome metabolica e hanno scoperto che un riposino di più di 30 minuti comporta maggiori probabilità di avere un indice di massa corporea più elevato, una pressione sanguigna più alta e un gruppo di altre condizioni associate a malattie cardiache e diabete (sindrome metabolica) rispetto a chi non ha l'abitudine della. Tuttavia, chi pratica la 'siestànon ...

... una pressione sanguigna più alta e un gruppo di altre condizioni associate a malattie cardiache e diabete (sindrome metabolica) rispetto a chi non ha l'abitudine della. Tuttavia, chi ...Anzitutto, èstabilire una routine da rispettare, cercando di andare a letto sempre alla stessa ora, possibilmente non troppo presto. Evitare i sonnellini di giorno , come la...Porca miseria, volevo lasciarti un'oretta di, e non riesco neanche a pigiare i tasti di ... Tranquillo, stoe ho la vescica sgombra, ti lascio almeno per un po', mi sento i miei podcast ...

La pennichella fa bene alla bilancia, ma a patto che sia breve AGI - Agenzia Italia

Un 'pisolino energetico' inferiore a 30 minuti diminuisce il rischio di obesità e alterazioni metaboliche AGI - Una breve pennichella ogni giorno, un ' pisolino energetico' di meno di mezz'ora, diminu ...