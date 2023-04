La paura dei riformisti Pd | che provano a giocare d' anticipo | Chi sarà il prossimo a uscire?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) "La scelta di Borghi deve servire da monito per farci fare un passo in avanti". L'ha detto in chiaro la deputata del Pd Marianna Madia. Ma nella cosidetta area riformista dei dem, sono in molti a pensarla in questi termini. Ad arrovellarsi in queste ore non tanto sul significato da assegnare all'addio del vicepresidente del Copasir, che ha accusato la neo segretaria Schlein di star trasportando il partito su istanze massimaliste, Quanto per predire chi potrebbe essere ilad annunciare: "Me ne vado". Visto che nei due rami del Parlamento girano già delle stime, che preoccupano soprattutto a Palazzo Madama. "Già in quattro sarebbero pronti a lasciare", si vocifera. Il senatore di Base riformista negli ultimi tempi si era distaccato dalla storica corrente d'appartenenza, era dato tra i lettiani più intransigenti ma ancora qualche settimana fa al Foglio, pur ...