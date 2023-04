La Juve scivola ancora in Borsa | titolo -20% dalla sentenza Coni

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 27 aprile 2023) Continua il momento negati per ildellantus inche, dopo aver aperto in perdita del 3% questa mattina, ha chiuso la giornata del 27 aprile con un -3,45% con il valore di un’azione che si è attestano a 0,2858 euro. Si conferma così,una volta, un periodo di estrema incertezza per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.