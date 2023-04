La grande impronta statistica di Koopmeiners all’Atalanta | tra record e numeri

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il centrocampista olandese dell’Atalanta Teunrompe il digiuno lasciato da Clarence Seedorf dal 2008 Completo in tutto e per tutto.è il centrocampista perfetto che l’Atalanta non può fare a meno di avere. Certo, ha avuto modo di riadattarsi in certi casi tra Ederson e Scalvini, ma il salto di qualità passerà sempre dal numero 7 nerazzurro che può vantare unmolto interessante. Teun è il primo centrocampista olandese a segnare 7 reti (piccola coincidenza) in una stagione di Serie A dal 2007/2008: quando a comandare in Italia era un certo Clarence Seedorf. Oltre a ciò è il miglior assist-man della squadra nel suo ruolo con 3 assist, e nella classifica cannonieri (parlando sempre di centrocampisti) è secondo solo dopo Rabiot. La punta dell’iceberg di un giocatore straordinario.