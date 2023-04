(Di giovedì 27 aprile 2023) Cenate Sopra. Ancora un caso di morte di una specie protetta. “A causa del micidiale ‘saturnismo’, l’avvelenamento daprovocato dalla diffusione dei pallini da caccia – denuncia il Wwf Italia -. Si tratta di un’, giunta nei giorni scorsi nel Cras di, e proveniente da un’area ad alta pressione venatoria. Il rapace, unafemmina, era stata recuperata dalla Polizia provinciale in provincia di Brescia e consegnata ai veterinari del Centro recupero animali selvatici Wwf di, a Cenate Sopra. L’animale era in evidente difficoltà e presentava sintomi da intossicazione. Ricoverato nella struttura, è stato sottoposto a terapie specifiche e controlli radiografici ed ematici per escluderne fratture o patologie di tipo virale”. L’esito degli esami ...

L'- Nel marzo del 2021, Marco Zingo ,aquilano di 37 anni, morì per overdose nel terminal di Collemaggio. Le indagini hanno portato alla ieri condanna nel corso del rito abbreviato ...... in provincia dell', agli attacchi del rivale di della lista 'Uniti per Barete', Claudio Gregori. 'Noi ci presentiamo come un gruppo unito, forte,e competente che non ha bisogno di ...... anche lui su Osella, come il bolognese Marco Capucci, invece ilumbro Daniele Filippetti ... altro umbro è Kristian Fiorucci su Peugeot 106 come i calabresi Antonioe Attilio Paese, ...

La giovane aquila reale morta nell’oasi del Wwf Valpredina: “Avvelenata dal piombo” BergamoNews.it

Aquila reale morta per avvelenamento: la femmina di due anni proveniva da una zona ad alta incidenza venatoria ...Utilizziamo cookie tecnici, indispensabili per permettere la corretta navigazione e fruizione del sito nonché, previo consenso dell’utente, cookie analitici e di profilazione propri e di terze parti, ...