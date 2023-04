La Formula 1 è iniziata da poco | ma già dal prossimo GP ci sono grosse novità

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 aprile 2023) La stagione di1 è appenama per tutti gli appassionati, che si apprestano a vivere il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, è in arrivo una grande. La commissione della1, infatti, ha deliberato il cambio di format per le Sprint Race, che comporterà una vera rivoluzione dell'intero fine settimana. Come cambierà la Sprint Race? Il format delle Sprint Race, le mini-gare di 100 chilometri introdotte nel 2021 in aggiunta al tradizionale GP della domenica, è stato fin da subito apprezzato da tutti per l'alto grado di spettacolarità, con i piloti impegnati in una gara più corta e senza pit-stop, da vivere tutta d'un fiato. Anche quest'anno nestate messe in calendario sei (nei GP di Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, Usa-Texas e Brasile), ma a pochi giorni dal ...