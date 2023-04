La destra e l’antifascismo | esami del sangue no | più chiarezza sì

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Al direttore - Anche quest’anno sono sopravvissuto ai parapapunzi-punzi-pu della retorica resistenziale (che ignora le forze alleate), la quale ha due sole fisime: la prima è il voler far pronunciare la parola “antifascismo” a persone che hanno una mentalità più ampia, intelligente e colta, perché intendono opporsi a “ogni totalitarismo”. Certo, è vero che in Italia abbiamo avuto il fascismo, ma non possiamo essere così provinciali e miopi da ignorare che il comunismo ha generato nel mondo quasi cento milioni di morti, oltre a gulag, razzismi e mancanze di libertà. Ma ciò non fa piacere ai figli e nipotini di quel regime dalla falce e martello (che, mi scusi, andrebbe finalmente messo al bando) dei quali casa nostra ancora abbonda. L’altra fisima, va da sé della sinistra, è costituita da odio, risentimento, invidia, rancore, albagia, rodimento (trovi lei altri sinonimi…) verso un ...