(Di giovedì 27 aprile 2023) Il ritorno sulla scena del conflitto ucraino della diplomazia cinese segna la giornata di ieri tra le più importanti per chi pensa ad una soluzione negoziata della crisi che si first appeared on il manifesto.

La Cina dialoga. E dall’Est Europa sì alle armi no al grano Il Manifesto

Positive ma fredde le reazioni di Mosca e di Washington, ma l’avere allacciato questo dialogo è probabilmente una svolta nei rapporti internazionali appesi alla guerra ucraina, e anche al confronto, ...Nonostante lo scetticismo di tanta stampa e diplomazia internazionale, alla fine la telefonata tra Xi Jinping e Volodymyr Zelensky c’è stata. Telefonata importante, forse decisiva, così è legittimo sp ...