(Di giovedì 27 aprile 2023) Yang Chih-yuan è il primo attivista taiwanese che dovrà affrontare l’accusa di secessionismo in un tribunale di Pechino. Il trentatreenne Yang era statoto lo scorso agosto ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dopo vola in, al Guangzhou allenato da Marcello Lippi , con cui vince il campionato cinese. ... Il cammino degli azzurri quell'anno siproprio in finale, dove l'Italia perde 4 - 0 contro la ...La stazione, chiusa nell'autunno del 2022, si ritiene che sia una delle oltre 100 che laopera in 53 paesi. In passato le ambasciate cinesi negli Stati Uniti e in Canada avevano descritto queste ...... avendo svolto il ruolo di agenti di polizia dellasenza alcuna approvazione diplomatica. Lo scorso gennaio erano emerse le prime indiscrezioni sull'esistenza dell'avamposto cinese a New York, ...

La Cina arresta i taiwanesi Il Foglio

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Questa volta un uomo originario di Taiwan, e ci sono alcune somiglianze con i casi dei librai scomparsi a Hong Kong nel 2016 ...