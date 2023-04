La chimica di Baerbock per sistemare le relazioni europee

...ller, il capo del colosso della, si difende: 'In Europa non saprei dove e come investire per aumentare il profitto'. I socialdemocratici del cancelliere Scholz ammonisconoad essere ......ller, il capo del colosso della, si difende: 'In Europa non saprei dove e come investire per aumentare il profitto'. I socialdemocratici del cancelliere Scholz ammonisconoad essere ...

I tedeschi pensano a loro stessi - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Quanti si sorprendono o si scandalizzano perché i tedeschi vogliono continuare a fare affari con la Cina, o piangano per aver dovuto rinunciare a comprare gas a basso costo da Putin, dovrebbero ricord ...